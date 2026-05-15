Νέες αναταραχές στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ αποκάλυψε ότι δεν ξεκίνησε βασικός απέναντι στην Οβιέδο επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αρμπελόα του είχε πει ότι είναι η τέταρτη επιλογή στη γραμμή κρούσης. Ο προπονητής της ομάδας αρνήθηκε την κατηγορία.

Η Ρεάλ κατάφερε να νικήσει με 2-0, αλλά η ατμόσφαιρα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου ήταν έντονα φορτισμένη. Ο Εμπαπέ μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 69ο λεπτό, αντιμετωπίζοντας έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο.

Μετά το ματς, η ένταση δεν υποχώρησε. Όταν ρωτήθηκε για το λόγο που βρέθηκε στον πάγκο, ο Γάλλος σούπερ σταρ άφησε αιχμές εναντίον του Αρμπελόα.

«Είμαι 100% καλά. Δεν έχω παίξει γιατί ο προπονητής μου είπε ότι είμαι η τέταρτη επιλογή επιθετικού στην ομάδα πίσω από τον Μασταντουόνο, τον Βινίσιους και τον Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, αλλά σέβομαι πάντα την απόφασή του. Δεν είμαι θυμωμένος».

Επιπλέον συμπλήρωσε: «Ήταν ντροπή που δεν έπαιξα στο Κλάσικο. Έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γνώμη των άλλων. Είναι ο τρόπος τους να κάνουν πράγματα και δεν το παίρνω προσωπικά. Είχα στιγμές στην καριέρα μου που με αποδοκίμασαν. Είναι κομμάτι της δουλειά. Κάποιες φορές δεν είναι χαρούμενοι, αλλά πάντα είναι εδώ».