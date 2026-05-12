Ο Τόνι Κρόος άσκησε έντονη κριτική στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχολιάζοντας την απογοητευτική εικόνα της ομάδας μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Clasico και την ολοκλήρωση δεύτερης διαδοχικής σεζόν χωρίς κατάκτηση τροπαίου.

Ο πρώην Γερμανός μέσος τόνισε πως για έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ, η απουσία τίτλων δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα της ομάδας ξεκινούν από το εσωτερικό της λειτουργίας της και αποτυπώνονται στον αγωνιστικό χώρο.

«Δύο σεζόν χωρίς τίτλο είναι κάτι απαράδεκτο για τη Ρεάλ, τελεία και παύλα. Το αποτέλεσμα στο γήπεδο πηγάζει από την κακή εσωτερική δυναμική. Μπορεί να είχαν κίνητρο να κερδίσουν το clasico, αλλά δεν ήταν αρκετό. Η ήττα ήταν ήδη δεδομένη πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Νομίζω ότι θα είχαν αποδεχτεί με χαρά αυτό το αποτέλεσμα πριν από τη σέντρα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο, αλλά δεν σκόραρα. Με απλά λόγια, συγχαρητήρια στην Μπάρτσα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

🚨🗣️ Toni Kroos: “Barca’s second goal shows you the difference between Barcelona and Real Madrid. The players involved in this goal, Dani Olmo and Ferran, might not be starters if all the other players were available. Names aren’t very important, because they have… pic.twitter.com/O0jTsFnQIv — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 12, 2026

Σχολιάζοντας το πρώτο τέρμα των Καταλανών από τον Μάρκους Ράσφορντ, ο Κρόος υπερασπίστηκε τον Τιμπό Κουρτουά, αναφέροντας ότι η προσπάθεια του Άγγλου επιθετικού ήταν εξαιρετική και δύσκολα μπορούσε να αποκρουστεί.

«Δεν μπορείς να πεις ότι ο Κουρτουά θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα. Ήταν ένα υπέροχο σουτ. Έκανε ένα βήμα προς το άλλο δοκάρι, αλλά δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για το γκολ» ανέφερε.

Για το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα, υπογράμμισε ότι φανέρωσε τη διαφορά συνοχής και ομαδικής δουλειάς ανάμεσα στις δύο ομάδες, τονίζοντας πως η επιτυχία της Μπαρτσελόνα βασίζεται περισσότερο στη συνεργασία παρά στα μεγάλα ονόματα.

«Δείχνει τη διαφορά μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ. Οι παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το γκολ, ο Όλμο και ο Φεράν, μπορεί να μην ήταν βασικοί αν όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν διαθέσιμοι. Τα ονόματα δεν είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουν δουλέψει πολύ καλά στην προπόνηση τέτοιες συνεργασίες», είπε ο Κρόος.