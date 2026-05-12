Ποιος είδε τον Μητσοτάκη και δεν τον φοβήθηκε, μόλις έμαθε το πρωί του Σαββάτου (δηλαδή, με μεγάλη καθυστέρηση) το περιεχόμενο της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα «Real Νews» ο ανιψιός του και πρώην στενός συνεργάτης του, Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο Πρωθυπουργός, που με κάτι τέτοια χάνει την ψυχραιμία του, άρχισε στην κυριολεξία να ωρύεται, ζητώντας από τους στενούς συνεργάτες του, να του φέρουν να διαβάσει ολόκληρη τη συνέντευξη.

Η οποία ήταν, ομολογουμένως, πλήρης μηνυμάτων. Και ορισμένα εξ αυτών ερμηνεύονται και ως διακριτικές προειδοποιήσεις… Μαθαίνω, λοιπόν, πως, αφού τη διάβασε ο Μητσοτάκης, φώναξε δύο-τρεις εκ των συνεργατών του, οι οποίοι σταθερά και διαχρονικά (ακόμη και ερήμην του) εξακολουθούσαν να διατηρούν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Δημητριάδη. Και τους κατέστησε σαφές ότι, από εδώ και εξής, η παραμικρή επικοινωνία μαζί του τούς θέτει «εκτός Μαξίμου».

Επίδειξη ισχύος

Το πρόβλημα με τη συνέντευξη Δημητριάδη δεν είναι μόνο πως τάραξε τα νεύρα του Μητσοτάκη. Τάραξε και τα «γαλάζια» νερά ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ. Διότι ο Μητσοτάκης ενημερώθηκε αρμοδίως ότι ο ανιψιός του σχεδιάζει «ηγετική» εμφάνιση στο συνέδριο, αφού έχει φροντίσει να μαζέψει καμιά πεντακοσαριά «κλακαδόρους» του για να τον… αποθεώσουν. Ενώ έχει οργανώσει και ανάλογη προβολή της παρουσίας του στα social media από τους γνωστούς «μηχανισμούς» του. Είναι προφανές, άλλωστε, εδώ και καιρό ότι ο Δημητριάδης δεν παραλείπει να υπενθυμίζει πόσο… αναντικατάστατος είναι, κάνοντας επίδειξη ισχύος (και χλιδής…) με ταξίδια, συναντήσεις και τραπέζια με στελέχη του μηχανισμού της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα.

Φήμες

Ενα από τα επίσης αξιοσημείωτα του παρασκηνίου είναι και η πληροφορία που θέλει εξοργισμένο τον νεότερο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, με αφορμή τη συνέντευξη του ξαδέλφου του. Διότι έχουν μπλεχτεί κάπως τα πρόσωπα και τα πράγματα, αφού στην «πιάτσα» κυκλοφόρησε μια φήμη που θέλει να είχε άμεση εμπλοκή με την επιμέλεια της συνέντευξης ο Γιώργος Πουλόπουλος, ο συνέταιρος του επιχειρηματία Κώστα Σάκκαρη…