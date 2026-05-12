Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) έπειτα από πτώση δύο κοριτσιών από έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο ανήλικες γεννημένες το 2009. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα δύο κορίτσια και τα μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας.

Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και το άλλο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Ηλιούπολη: «Άκουσα ένα μακρόσυρτο ‘αααα’ και δυνατό κρότο» -Σοκ στη γειτονιά

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη περιγράφει κάτοικος της περιοχής. «Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνμα, ένα ‘ααα’ και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» λέει ο κ. Στέφανος, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα, δείχνοντας το σημείο όπου έπεσαν.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε» σημείωσε.

Όπως περιγράφει, οι άνθρωποι που ήταν στο σημείο προσπαθούσαν να τους μιλούν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, «για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία από τις δύο ανήλικες διέμενε στο συγκεκριμένο κτίριο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κορίτσια να είχαν κλειδώσει την πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα πριν από το περιστατικό.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα κορίτσια έπεσαν από τον 6ο όροφο. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά αν και οι αρχές εστιάζουν στο σενάριο της αυτοχειρίας.