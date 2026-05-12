Χωρίς νερό θα μείνουν από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και τουλάχιστον το μεσημέρι της Τετάρτης όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι θα κάνει εργασίες συντήρησης σε κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Μαραθώνος από τις 18.00 το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης με σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης.

Από τις εργασίες θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στα υψηλά σημεία: