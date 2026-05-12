Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η αποστολή του Survivor στον Άγιο Δομίνικο μετά τον σοβαρό τραυματισμό Έλληνα παίκτη, ο οποίος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό έπειτα από ατύχημα εκτός παιχνιδιού.

Όπως ανακοίνωσε το κανάλι, «μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος». Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να τηρηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην έρευνα.

Σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Acun Media διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα σημειώθηκε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, την ώρα που εκείνος ψάρευε με ψαροντούφεκο, εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Η παραγωγή κινητοποιήθηκε άμεσα για την παροχή βοήθειας και τη γρήγορη μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παίκτης νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»

Ο πατέρας του παίκτη μίλησε στο Buongiorno του MEGA για το σοκαριστικό περιστατικό: «Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» είπε.

«Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Ο πατέρας του παίκτη είπε πως μέλη της οικογένειας θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο για να είναι στο πλευρό του άτυχου παίκτη.

Κι άλλος παίκτης στο νοσοκομείο

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ακόμα ένας παίκτης ήταν μπροστά στο σκηνικό του τραυματισμού και δεν άντεξε. Έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.