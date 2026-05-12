Ο Αρης δεν είναι σε θέση να στέκεται παραπάνω από το προφανές στα αγωνιστικά αυτές τις μέρες και όσο πλησιάζει στο τέλος της μία σεζόν που από καιρό κρίθηκε αδιάφορη και αποτυχημένη.

Κάπου ανάμεσα, όμως, σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν σημεία αναφοράς και τα προσέφερε η προχθεσινή αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Το πρώτο είναι φυσικά ο Κριστιάν Κουαμέ, με εμφάνιση… Ιταλίας. Ο ιβοριανός επιθετικός θύμισε τις εποχές που αγωνιζόταν στη Φιορεντίνα και η Ιντερ φαινόταν διατεθειμένη να βάλει το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της. Δηλαδή το 2023. Η εμφάνισή του απέναντι στους Κρητικούς χαρακτηρίστηκε από εκτελεστική δεινότητα, αθλητικότητα και δεν άφησε κανένα περιθώριο ερωτήματος όσον αφορά τη μη χρησιμοποίηση του Λορέν Μορόν. Ο Κουαμέ άφησε υποσχέσεις περισσότερο για τη νέα σεζόν. Με κανονική προετοιμασία το καλοκαίρι και περιβαλλόμενος από εμπιστοσύνη, να κάνει τη διαφορά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σε μία γραμμή κρούσης που φέτος κατέγραψε αρνητικά ρεκόρ. Μία εικόνα η οποία έχει αλλάξει άρδην στα πλέι οφ, με εννέα γκολ σε τέσσερις αγώνες και γενικότερα καλύτερη τακτική λειτουργία στο επιθετικό κομμάτι.

Σε αυτή προσδοκά ο Μιχάλης Γρηγορίου και για την αυριανή (13/05) αναμέτρηση στον Βόλο. Η σημερινή τελευταία προπόνηση είναι αρκετά κρίσιμη για τους Φαμπιάνο και Πέρεθ. Ο πρώτος έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση και στο πόδι, ενώ ο Ισπανός έχει πρόβλημα στη γάμπα. Δεδομένη είναι η επιστροφή του Καντεβέρε από την τιμωρία του, ενώ εκτός είναι ο Σωκράτης Διούδης. Στη σημερινή προπόνηση θα ξεκαθαρίσει και το μέγεθος του ροτέισον στο οποίο αναμένεται να προχωρήσει ο Γρηγορίου για το ματς στο Πανθεσσαλικό.