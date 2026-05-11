Ο Κριστιάν Κουαμέ αποτέλεσε μία από τις πιο απρόσμενες κινήσεις του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού για τον Άρη. Και ο λόγος είναι ότι δεν βρισκόταν στο αρχικό πλάνο.

Αρχικά, οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν στα πλάνα τους την απόκτηση επιθετικού, καθώς θεωρητικά υπήρχαν ήδη τρεις διαθέσιμες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης. Ωστόσο, όταν ο παίκτης έπεσε στο τραπέζι ο Άρης είδε μία ευκαιρία και δεν ήθελε να την αφήσει να περάσει έτσι…

Η μεταγραφή του έμοιαζε περισσότερο με επένδυση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, κυρίως λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο παίκτης φέτος. Αυτό φάνηκε και στα πρώτα παιχνίδια του, όπου παρότι πήρε χρόνο συμμετοχής και κάποιες ευκαιρίες, ήταν εμφανές ότι χρειαζόταν ρυθμό. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Καντεβέρε. Τόσο από τον Χιμένεθ όσο και από τον Γρηγορίου, αλλά πέρα για πέρα λανθασμένα.

Η απουσία του Καντεβέρε, αλλά και η κατάσταση του Μορόν, έδωσαν ξανά στον Κουαμέ θέση στο αρχικό σχήμα κόντρα στον ΟΦΗ. Παρότι το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο ίδιος το είδε ως μία ευκαιρία να… συστηθεί ξανά στον κόσμο. Και αυτό έκάνε.

Δύο γκολ και μία ασίστ είναι τα προφανή που τον έκαναν να ξεχωρίσει. Είναι, όμως, απλά ένα… φινετσάτο περιτύλιγμα. Ο Ιβοριανός πραγματοποίησε μια εμφάνιση που του έδωσε ξανά αυτοπεποίθηση. Η συνεχής κίνηση, το πρέσινγκ και η ένταση στο παιχνίδι του αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας του. Και τα νούμερα που τη συνόδευσαν ήταν εντυπωσιακά.

Ηταν σχεδόν ανίκητος στον αέρα με 9/11 κερδισμένες μονομαχίες. Είχε δύο γκολ σε τρεις τελικές, 18/24 πάσες και 4 ανακτήσεις κατοχής!

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον για τον Άρη είναι ο Κουαμέ να παρουσιάσει ανάλογη εικόνα και τη νέα σεζόν. Οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν περισσότερα από τον Αφρικανό επιθετικό, ο οποίος θεωρείται μία από τις σταθερές του ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Και εκεί είναι η ουσία. Εμφανίσεις όπως η χθεσινή, να έχουν συνέχεια…