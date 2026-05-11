Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την Δευτέρα (11/5) ένα καθοριστικό βήμα προς την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Συρία, καθώς το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να επαναφέρει πλήρως σε ισχύ τη Συμφωνία Συνεργασίας ΕΕ-Συρίας, τερματίζοντας τη μερική αναστολή που ίσχυε από το 2011.

Η απόφαση, σύμφωνα με κοινοτική ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη μιας ειρηνικής και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης στη χώρα, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής της ανάκαμψης. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η ΕΕ επιδιώκει εκ νέου συνεργασία με τη Δαμασκό, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ανασυγκρότηση της συριακής οικονομίας.

Η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Συρίας, που υπογράφηκε το 1977, αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών. Η μερική αναστολή της, η οποία επιβλήθηκε το 2011, αφορούσε κυρίως διατάξεις σχετικές με το εμπόριο, ως απάντηση στις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του Μπασάρ αλ-‘Ασαντ.

Οι περιορισμοί εκείνοι περιλάμβαναν απαγορεύσεις στις εισαγωγές συριακών προϊόντων όπως το πετρέλαιο, τα προϊόντα πετρελαίου, ο χρυσός, τα πολύτιμα μέταλλα και τα διαμάντια. Πριν την αναστολή, το διμερές εμπόριο ανερχόταν σε περίπου 7,18 δισ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια μειώθηκε σε λιγότερα από 370 εκατ. ευρώ.

Από το 2024, οι πολιτικές εξελίξεις στη Συρία μεταξύ των οποίων η πτώση του καθεστώτος Μπασάρ Αλ ‘Ασαντ οδήγησαν την ΕΕ να ανανεώσει σταδιακά τους δεσμούς της με τη χώρα. Το 2025, το Συμβούλιο ήρε τις οικονομικές κυρώσεις, πλην όσων σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του σε μια ειρηνική μετάβαση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επανένταξη της Συρίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Σύρο ομόλογό τους, ‘Ασαντ αλ-Σαϊμπανί, πραγματοποιώντας τον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου μετά την πτώση του Μπασάρ Αλ ‘Ασαντ πριν από περίπου ενάμιση χρόνο