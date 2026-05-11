Τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν μας εξέπληξε ούτε σήμερα. Επέλεξε κατά την προσφιλή τακτική του να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που του θέσαμε», σχολιάζει ο Τσουκαλάς, αναφερόμενος στα ερωτήματα που του έθεσε μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη για τις υποκλοπές.

«Πέταξε και πάλι τη μπάλα στην εξέδρα. Εκτός και αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος μπροστά στις αποκαλύψεις», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ερωτηθείς ο Πάυλος Μαρινάκης για τις αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συνέντευξη Δημητριάδη είπε: «Έχει δικαίωμα ο οποιασδήποτε πολίτης να δώσει μία συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται που έδωσε συνέντευξη» είπε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στα ερωτήματα που τέθηκαν και σήμερα. «Εδώ είναι δύο τα τινά και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που έχει εμμονή ή δεν ξέρουν να διαβάσουν ή κάνουν ότι δεν ξέρουν να διαβάσουν. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει σοβαρά ο κόσμος πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Αν μπορούν να δεχτούν μία συμβουλή, να σταματήσουν να ασχολούνται εμμονικά με ζητήματα που ασχολείται η Δικαιοσύνη και να ασχοληθούν με άλλα που αφορούν τον κόσμο, δεν το υποτιμώ το θέμα, αλλά για ένα μέρος του έχει αποφασίσει η Δικαιοσύνη».