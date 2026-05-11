Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, παρά την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία.

Όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιβάλλοντας συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών, ενώ παράλληλα διέταξε την επαναδιαβίβαση της δικογραφίας στις εισαγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων για σοβαρότερα αδικήματα.

Παρόλα αυτά, στις 27 Απριλίου 2026, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου – ο οποίος είχε εμπλακεί προσωπικά ως εποπτεύων της ΕΥΠ στις παρακολουθήσεις – αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν οι συγκεκριμένες πρακτικές και η απουσία ουσιαστικής δικαστικής διερεύνησης συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, καλούν την Κομισιόν να εξετάσει εάν προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη Έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συστάσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Με δήλωσή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν:

«Η απόφαση να μπει ξανά στο αρχείο μια υπόθεση που αφορά το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, παρά τα νέα στοιχεία και τη δικαστική απόφαση που προηγήθηκε, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Σε μια Ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές γύρω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ούτε πολίτες, δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα υπό παρακολούθηση χωρίς πλήρη λογοδοσία και ουσιαστική διερεύνηση. Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη ενός σκανδάλου που τραυμάτισε σοβαρά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μέχρι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, ουσιαστική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Θέμα: Σοβαρά ζητήματα κράτους δικαίου από την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών

Στις 26.2.2026, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξέδωσε μια απόφαση-σταθμό για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κρίνοντας ένοχους τους κατηγορούμενους και επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών. Παράλληλα, διαβιβάστηκε εκ νέου η δικογραφία στις εισαγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, παρά την προηγηθείσα αρχειοθέτηση της υπόθεσης, δεδομένου του όγκου των νεότερων αποδεικτικών στοιχείων που προέκυψαν. Ωστόσο, στις 27.4.2026, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (ο οποίος είχε υπογράψει, ως εποπτεύων της ΕΥΠ, τις παρακολουθήσεις έντεκα προσώπων που ήταν και στόχοι του Predator2) αποφάσισε να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο και ως εκ τούτου, να μην διαταχθεί καμία περαιτέρω έρευνα. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κοινωνίας, του πολιτικού κόσμου και των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δεδομένου ότι, βάσει και των ετήσιων εκθέσεων της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, η εκλαμβανόμενη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι οι καταγγελλόμενες πρακτικές και η απουσία ουσιαστικής δικαστικής διερεύνησης συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του ενωσιακού δικαίου6;

Σκοπεύει να συμπεριλάβει, στην επικείμενη έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συστάσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της εισαγγελικής αρχής, την αποτελεσματική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και την πλήρη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ενωσιακό δίκαιο;