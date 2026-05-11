Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Πόθεν Έσχες του οικονομικού έτους 2025 (χρήση 2024), ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

-συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 43.347.44 ευρώ με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

– συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 32.732,40 ευρώ, με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

-καταθέσεις 23.661 ευρώ σε λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα στους οποίους είναι συνδικαιούχος

-δύο διαμερίσματα στη Λαμία 60 τ.μ. και 45 τ.μ που τα κατέχει από το 1990, από γονική παροχή.

