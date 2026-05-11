Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων σήμερα Δευτέρα (11.5.26) τα Πόθεν Έσχες, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων 2025 (χρήσης 2024).

Πρόκειται για τις δηλώσεις πόθεν έσχες, ήτοι περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων της Βουλής, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Δείτε εδώ τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Τα Πόθεν Έσχες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.