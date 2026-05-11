Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο ανοιχτός διαγωνισμός rebranding των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) να απευθύνει νέο κάλεσμα σε δημιουργούς, designers και καλλιτέχνες για τη διαμόρφωση της νέας οπτικής ταυτότητας των συγκοινωνιών της πόλης.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρωτοβουλία «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ» έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς απομένουν μόλις δέκα ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, στις 21 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δράσεις επανασχεδιασμού της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αναγνωρίσιμου σχεδιασμού που θα συνοδεύσει τη νέα εποχή του στόλου των αστικών λεωφορείων.

Κάλεσμα σε δημιουργούς και επαγγελματίες του design

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ο ΟΣΕΘ καλεί γραφίστες, δημιουργικά γραφεία, φοιτητές, επαγγελματίες του design αλλά και ερασιτέχνες δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δική τους αισθητική πρόταση. Στόχος είναι να δοθεί νέα ταυτότητα στα λεωφορεία που κινούνται καθημερινά στους δρόμους της πόλης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις για διαφορετικούς τύπους λεωφορείων, ανάμεσά τους και οχήματα μηδενικών ρύπων. Η έμφαση δίνεται στη σύγχρονη αισθητική, τη λειτουργικότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.

Βράβευση και επόμενα βήματα

Η καλύτερη πρόταση θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ. Το σχέδιο που θα ξεχωρίσει θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα εικόνα του στόλου των αστικών λεωφορείων της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Οι υποβολές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΣΕΘ.