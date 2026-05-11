Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται για ένα εντυπωσιακό οικονομικό άλμα ενόψει της νέας σεζόν, καθώς σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα σχεδιάζει να ανεβάσει το μπάτζετ της στα περίπου 76 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να εδραιωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό κατά περίπου 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το φετινό οικονομικό πλάνο ανερχόταν στα 200 εκατομμύρια σέκελ, ενώ για τη νέα σεζόν αναμένεται να φτάσει τα 260 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 76 εκατομμύρια ευρώ.

Hapoel Tel Aviv will reportedly increase their budget to €76 MILLION next season 🤯 pic.twitter.com/ZW9gULylCf — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 10, 2026

Η αύξηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα την περασμένη περίοδο λόγω των αλλαγών στην έδρα της εξαιτίας των συνθηκών πολέμου.

Παράλληλα, η Χάποελ αποφάσισε να εγκαταλείψει το μοντέλο των δύο διαφορετικών ρόστερ και θα πορευτεί με ενιαίο σύνολο για όλες τις διοργανώσεις, με όλους τους παίκτες να αγωνίζονται τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Σε επίπεδο προσώπων, ο Δημήτρης Ιτούδης αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο, ενώ ο Ελάιζα Μπράιαντ συνεχίζει κανονικά στο ρόστερ. Αντίθετα, ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.