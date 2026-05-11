«Ο ΠΑΟΚ φαβορί για να πάρει wild card για τη EuroLeague της επόμενης σεζόν», σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
Δημοσίευμα από τη Σερβία βάζει… βόμβα, όσον αφορά την προοπτική εισόδου του ΠΑΟΚ στη Euroleague! Συγκεκριμένα, το basketballsphere αναφέρει πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι η επικρατέστερη ομάδα για να λάβει wild card την επόμενη σεζόν, καθώς η κάτοχος του Eurocup, Μπουργκ, δεν θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στη Euroleague! Το δημοσίευμα αναφέρει αναλυτικά «Αν η Μπουργκ αποφασίσει να […]
Χτύπησε στο πρόσωπο ο Κι και αποχώρησε τρεις μέρες πριν το Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)
Πρόβλημα προέκυψε στη Βαλένθια λίγες ημέρες πριν από το Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague, καθώς ο Μπράξτον Κι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπασκόνια για τη Liga Endesa. Ο Αμερικανός φόργουορντ δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο από τον Τζέσε Έντουαρντς στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και δεν […]
Στο Τελ Αβίβ και τη νέα σεζόν ο Ιτούδης – Τι αναφέρουν στο Ισραήλ
Ο Δημήτρης Ιτούδης φαίνεται πως θα συνεχίσει το έργο του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, τα οποία αναφέρουν ότι υπάρχει πρόθεση διατήρησης της τεχνικής ηγεσίας στο πλαίσιο της συνέχειας του πρότζεκτ. Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην EuroLeague συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή πορεία, με τη Χάποελ να […]
Η αδιανόητη πρόταση εκατομμυρίων που αρνείται ο Μπιμπέροβιτς από πανεπιστήμιο του NCAA
Τα οικονομικά δεδομένα έχουν… ξεφύγει με το NCAA να έχει βάλει στο στόχαστρο ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη και προσπαθεί με εξωφρενικά χρήματα να πείσει τους ελπιδοφόρους παίκτες να μετακομίσουν στις ΗΠΑ. Το LSU έχει στρώσει χαλί επτά εκατομμυρίων δολαρίων στα πόδια του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, προκειμένου να τον δελεάσει αν αφήσει τη Euroleague και τη […]
Viral στιγμές στον τελικό του BCL: Ο Μασιούλις πανηγύρισε με… απρόσμενο τρόπο τον τίτλο της Ρίτας
Η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε το Basketball Champions League, επικρατώντας της AEK Athens με 92-86 στον μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή. Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα, όμως οι Λιθουανοί ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσαν την άμυνά τους και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ΑΕΚ, φτάνοντας στην ανατροπή και στην κατάκτηση […]