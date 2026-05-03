Ένα τρομακτικό περιστατικό έζησε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά τις δύο ήττες από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα Play-Offs της EuroLeague.

Κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Όφερ Γιανάι συγκρούστηκε στον αέρα με σμήνος πουλιών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βαρκελώνη, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, με όλους τους επιβαίνοντες να είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ίδιος ο Γιανάι, πάντως, είδε το περιστατικό με διαφορετική ματιά, δίνοντάς του έναν συμβολικό χαρακτήρα. Όπως δήλωσε, το θεώρησε ως ένα «σημάδι», εκφράζοντας την πίστη του ότι η σειρά δεν έχει κριθεί ακόμη:

«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα γεγονότα που λένε “μία στο εκατομμύριο”. Είμαι χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού να μας πει ότι αυτή η σειρά δεν έχει τελειώσει ακόμα».