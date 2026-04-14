Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs της EuroLeague στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση, μετά τη σημαντική νίκη στο εξ αναβολής ντέρμπι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 30ή αγωνιστική.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη «κλείδωσε» μια θέση στην πρώτη εξάδα, ωστόσο δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο. Στην τελευταία αγωνιστική, απέναντι στη Μονακό, θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς στοχεύει στο πλεονέκτημα έδρας.

Glad to see you happy coach ❤️🙏🏻 Haters will hate we will keep winning titles together pic.twitter.com/1G9pGTfV2Z — Ofer (@OferYannay) April 12, 2026

«Τρεις ομάδες δε θα ήθελα στα playoffs γιατί δεν ματσάρουμε καλά μαζί τους: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ευτυχώς δεν γίνεται να τύχουμε με Ολυμπιακό & Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως με Παναθηναϊκό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες» σχολίασε στο Podcast «ONE» ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του σχετικά με τον αντίπαλο που θα ήθελε να αντιμετωπίσει στη φάση των playoffs, όπου θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four.