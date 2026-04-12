Οι Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ συγκρουόνται το βράδυ της Κυριακής στο Βελιγράδι (12/4, 22:15) σε έναν ισραηλινό «εμφύλιο» που θα παρακολουθεί με ανυπομονοσία ο Παναθηναϊκός.

Ο λόγος; Η Χάποελ είναι μία εκ των ομάδων που συναγωνίζονται τον Παναθηναϊκό στην «κούρσα» για την εξάδα που θα τους επιτρέψει να μην χρειαστεί να παίξουν στα Play-in για να περάσουν στα Play-off της Euroleague. Αυτή την στιγμή η Χάποελ έχει μία νίκη πάνω από το Τριφύλλι.

Αν τυχόν ηττηθεί από την τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι και από την Μονακό την τελευταία αγωνιστική, σε συνδυασμό με νίκη του Παναθηναϊκού ενάντια στην Εφές, οι «πράσινοι» μπορεί να βρίσκονται στην εξάδα. Αν φυσικά χάσουν οι Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί αντίστοιχα.

Ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά από το κανάλι NovaSports Prime.

Η βαθμολογία της EuroLeague