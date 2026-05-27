Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού, Ρενέ Χένρικσεν μίλησε στη δανέζικη ιστοσελίδα Tipsbladet, αποκάλυψε τη συνομιλία που είχε με τον Στέφανο Κοτσόλη για το νέο τεχνικό του Τριφυλλιού, ενώ χαρακτήρισε ως «ενδιαφέρουσα επιλογή» τον 38χρονο προπονητή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν μίλησε με τον Κοτσόλη:

«Ναι, έχουμε μιλήσει για εκείνον. Μιλάω με τον “Στέφαν” κατά διαστήματα και είναι στην πραγματικότητα ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους στην Ελλάδα. Έτσι, όταν βρισκόμαστε εκεί, συναντιόμαστε συχνά. Το τι ακριβώς συζητάμε, όμως, θα ήθελα να το κρατήσω εσωτερικό. Μιλάμε για πολλά ονόματα και το κάνουμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Ήταν άλλωστε αθλητικός διευθυντής και στην Κηφισιά.

Είμαι πάντα προσεκτικός στο να συστήνω ρητά κάποιον, αλλά συχνά με καλεί για να με ρωτήσει αν γνωρίζω έναν συγκεκριμένο παίκτη από τη Σκανδιναβία ή αν ξέρω κάποιον που τον γνωρίζει. Έτσι μπορεί να αποκτήσει περισσότερη γνώση για τους παίκτες».

Για την επιλογή του Νίστρουπ:

«Πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Νομίζω πως ο Γιάκομπ έκανε πολύ καλή δουλειά στην Κοπεγχάγη και είναι ένας ενδιαφέρων προπονητής. Ο σύλλογος αυτή τη φορά επέλεξε μια νέα κατεύθυνση.

Προηγουμένως είχαν πάει αρκετές φορές σε μεγάλα ονόματα και έμπειρους προπονητές, χωρίς όμως να πάρουν πραγματικά τα αποτελέσματα που ήθελαν. Τώρα επέλεξαν μια νέα κατεύθυνση, με έναν νεότερο προπονητή, αλλά επαγγελματικά καταρτισμένο. Θεωρώ ότι αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.»

Για την πίεση που θα βρει στον Παναθηναϊκό:

«Υπάρχει πίεση, αλλά μπορεί να πει κανείς ότι ο Γιάκομπ Νέεστρουπ έρχεται από κάτι αντίστοιχο στη Δανία. Η πίεση ίσως είναι λίγο μικρότερη ως προς τα αποτελέσματα, όμως η Κοπεγχάγη πρέπει και θέλει να έχει τρόπαια στην τροπαιοθήκη της κάθε χρόνο ως αφετηρία. Ο Παναθηναϊκός είναι απολύτως ίδιος. Αυτό είναι που μετράει για εκείνους και θα ήθελαν να κατακτήσουν ένα πρωτάθλημα. Θέλεις όμως και να παίζεις ποδόσφαιρο, οπότε υπάρχουν δύο σκέλη.»