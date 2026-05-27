Απίθανες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Κένυας, όπου η Άρσεναλ και η κατάκτηση της Premier League βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας χιουμοριστικής «οπαδικής» κόντρας ανάμεσα στους βουλευτές.

Η συζήτηση ξέφυγε προσωρινά από τα πολιτικά ζητήματα, όταν βουλευτής πήρε τον λόγο και αντί για την ημερήσια διάταξη επέλεξε να συγχαρεί δημόσια την Άρσεναλ για την επιστροφή της στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 χρόνια, κάνοντας παράλληλα πειράγματα στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είναι γνωστός υποστηρικτής των «κανονιέρηδων».

Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ απάντησαν με επικό τρολάρισμα

Η αναφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους υποστηρικτές της Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Κοινοβούλιο, με το κλίμα να μετατρέπεται σε… ποδοσφαιρικό debate.

Μάλιστα, μία βουλευτής ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση πως ο σύζυγός της είναι οπαδός της Άρσεναλ και για χρόνια πίστευε ότι είχε χάσει το ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο, μέχρι που κατάλαβε πως «ήταν απλώς στεναχωρημένος επί 22 χρόνια». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι φίλοι της Άρσεναλ «πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τις επιτυχίες» παίρνοντας… μαθήματα από τη Γιουνάιτεντ.

Από το ποδόσφαιρο στην οικονομία και το branding

Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στο χιούμορ και το τρολάρισμα, καθώς βουλευτές έφεραν ως παράδειγμα και τη δύναμη του αθλητικού marketing.

Ένας εξ αυτών αποκάλυψε πως σε πρόσφατο ταξίδι στο Λονδίνο χρειάστηκε να περιμένει για ώρες έξω από το «Emirates» προκειμένου να αγοράσει φανέλα του Μπουκάγιο Σάκα για την κόρη του, πληρώνοντας περίπου 160 λίρες.

Το περιστατικό στάθηκε αφορμή ώστε να ανοίξει συζήτηση για την οικονομική επιρροή του αθλητικού branding, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών συλλόγων της Κένυας μέσω νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών.