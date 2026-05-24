Ιστορικές στιγμές έζησε η Άρσεναλ, καθώς κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια και για πρώτη φορά από τη μυθική σεζόν 2003/04, όταν είχε ολοκληρώσει το πρωτάθλημα αήττητη.

Στο φινάλε της χρονιάς απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, οι «κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν χωρίς άγχος, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, και ολοκλήρωσαν τη σεζόν με νίκη 2-1.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρτιν Όντεγκαρντ έγινε το κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών, σηκώνοντας το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση, σε μια βραδιά που σφράγισε την επιστροφή της Άρσεναλ στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.