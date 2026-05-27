Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Roland Garros, με τη Νο2 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα, να γνωρίζει πρόωρο αποκλεισμό από τη δεύτερη κιόλας φάση του τουρνουά.

Η 25χρονη από το Καζακστάν ηττήθηκε από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (Νο55) με 3-6, 6-1, 7-6 (10-4), σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Παρότι ξεκίνησε δυνατά και κατέκτησε το πρώτο σετ, η Ριμπάκινα δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό της, με την Ουκρανή τενίστρια να επιστρέφει εντυπωσιακά και να ολοκληρώνει μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Η κάτοχος του Australian Open έδειξε ασυνήθιστη αστάθεια στο παιχνίδι της, καταγράφοντας 71 αβίαστα λάθη και ποσοστό μόλις 53% στο πρώτο σερβίς, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά απέναντι στην ψύχραιμη και μαχητική Σταροντούμπτσεβα.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός της Ριμπάκινα σημαίνει πως η Αρίνα Σαμπαλένκα διατηρείται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ανεξαρτήτως της δικής της πορείας στο Παρίσι.