Σχεδόν 500.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών, τη GCHQ.

Τα στοιχεία γνωστοποιήθηκαν από τη διευθύντρια της υπηρεσίας, Αν Κιστ-Μπάτλερ, στην πρώτη δημόσια ομιλία της, όπου παρουσίασε τις απειλές που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την αντιμετώπισή τους.

Η επικεφαλής της GCHQ προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή», με τη Ρωσία να «στοχοποιεί αδιάκοπα» κρίσιμες υποδομές σε όλη τη βρετανική επικράτεια.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Κρεμλίνο για σειρά κατασκοπευτικών ενεργειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και για τη διεξαγωγή ενός ακήρυχτου «υβριδικού πολέμου» εναντίον της Βρετανίας και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.

Εκτιμήσεις απωλειών και συγκρίσεις

Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα δημοσιεύουν συχνά εκτιμήσεις για τις απώλειες της αντίπαλης πλευράς, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τις δικές τους.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει χάσει 55.000 στρατιώτες από το 2022.

Το BBC News Russian, σε συνεργασία με το ανεξάρτητο μέσο Mediazona και ομάδα εθελοντών, καταγράφει από τον Φεβρουάριο του 2022 τις ρωσικές απώλειες, με βάση επίσημες αναφορές, δημοσιεύματα, κοινωνικά δίκτυα και νέα μνημεία ή τάφους.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί τα ονόματα 223.539 στρατιωτών και αξιωματικών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, πιθανώς έως και διπλάσιος.

Προειδοποιήσεις για κυβερνοαπειλές και διάστημα

Μιλώντας από το ιστορικό Μπλέτσλεϊ Παρκ, η Κιστ-Μπάτλερ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στοχοποιεί «κρίσιμες υποδομές, δημοκρατικές διαδικασίες, εφοδιαστικές αλυσίδες και την εμπιστοσύνη του κοινού».

Η επικεφαλής της GCHQ προειδοποίησε επίσης ότι Ρωσία και Κίνα επενδύουν σημαντικά στο διάστημα, τόσο για ειρηνικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, με περισσότερα από 10.000 αντικείμενα να έχουν εκτοξευθεί σε τροχιά τα τελευταία τρία χρόνια.

Η υπηρεσία, όπως είπε, εργάζεται αδιάκοπα για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και την αντιμετώπιση «απερίσκεπτων ενεργειών δολιοφθοράς και απόπειρων δολοφονίας».

«Μπροστά σε αυτή την επιθετικότητα και το χάος, η GCHQ συνεργάζεται ακούραστα με υπηρεσίες πληροφοριών και αμυντικούς εταίρους για να περιορίσει και να μειώσει τη ρωσική απειλή», τόνισε η Κιστ-Μπάτλερ.

Ιστορικές αναφορές και υβριδικός πόλεμος

Το Κρεμλίνο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του πρώην πράκτορα της KGB, Αλεξάντερ Λιτβινένκο, ο οποίος πέθανε το 2006 στο Λονδίνο έπειτα από δηλητηρίαση με ραδιενεργό πολώνιο.

Επίσης, θεωρείται υπεύθυνο για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ στο Σάλσμπερι το 2018, όταν νευροτοξικός παράγοντας Novichok τοποθετήθηκε στο πόμολο της εξώπορτάς του.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη βρετανική στήριξη προς το Κίεβο, η Μόσχα κατηγορείται πλέον ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον των δυτικών χωρών.

«Καθώς παραμένουμε σταθεροί στη στήριξή μας προς την Ουκρανία, ο Πούτιν οπισθοχωρεί στο πεδίο της μάχης», δήλωσε η Κιστ-Μπάτλερ.

Κίνα, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια

Η διευθύντρια της GCHQ αναφέρθηκε και στην Κίνα, χαρακτηρίζοντάς την υπερδύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με εξελιγμένες δυνατότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών, στον κυβερνοχώρο και στον στρατό.

Προειδοποίησε ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει το χρονικό περιθώριο για το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του ώστε να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα.

«Το έδαφος κάτω από τα πόδια μας αλλάζει, και αλλάζει γρήγορα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνοασφάλεια πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις.

Η Κιστ-Μπάτλερ τόνισε ότι απαιτείται άμεση δράση όχι μόνο για την προστασία πελατών και επιχειρήσεων, αλλά και για την άμυνα της χώρας και της οικονομίας.

Η GCHQ, όπως εξήγησε, συνεργάζεται με τη βιομηχανία τεχνολογίας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην κυβερνοασφάλεια.

Η υπηρεσία αφιερώνει μεγάλο μέρος του έργου της στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που επιτίθενται σε βρετανικές επιχειρήσεις μέσω phishing και ransomware επιθέσεων.

Η Κιστ-Μπάτλερ κάλεσε πολίτες και επιχειρήσεις να ενισχύσουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειας, «από τα διοικητικά συμβούλια μέχρι τα σαλόνια των σπιτιών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η GCHQ είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, μαζί με τη MI5 και τη MI6. Εδρεύει στο Τσέλτεναμ, σε ένα κυκλικό κτίριο γνωστό ως “The Doughnut”, και επικεντρώνεται στην κυβερνοασφάλεια και στις ηλεκτρονικές υποκλοπές πληροφοριών.