Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ερωτηθείς αν θα δεχόταν μια προσωρινή συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν και το Ομάν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θα είναι ανοικτά για όλους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως «πρόκειται για διεθνή ύδατα» και ότι «κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους». Όπως πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβλέπουν την περιοχή, χωρίς όμως να επιδιώκουν τον αποκλειστικό έλεγχο. «Αυτό περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε», σημείωσε.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί έντονα να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, ωστόσο –όπως είπε– οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών εξέφρασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπε, «έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», ενώ εκτίμησε πως οι επόμενες ώρες και ημέρες θα δείξουν αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Οι θέσεις της Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο PBS News ότι οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για την παράδοση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά προχωρούν ομαλά, επισημαίνοντας πως ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του.