Μια γυναίκα έχασε τη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε μετά από περιστατικό σε εστιατόριο του ξενοδοχείου Sassongher στην περιοχή Κορβάρα της Ιταλίας κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο του 2019. Η πελάτισσα υποστήριξε ότι της προσφέρθηκε μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό αξίας 7 ευρώ, χωρίς δυνατότητα επιλογής νερού βρύσης.

Η γυναίκα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενη ότι «το νερό αποτελεί φυσικό πόρο και καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα». Ζήτησε αποζημίωση ύψους 2.700 ευρώ για ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία. Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της. Η ταυτότητά της δεν έχει αποκαλυφθεί.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Corriere Alto Adige, ο δικηγόρος του ξενοδοχείου Σίλβιο Μπελάρντι δήλωσε ότι το δικαστήριο έκρινε πως «δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού βρύσης» στα εστιατόρια ή στα ξενοδοχεία».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η γυναίκα είχε αρχικά καταθέσει αγωγή σε κατώτερο δικαστήριο της Ρώμης, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της ως καταναλωτή. Επέμεινε ότι η παροχή νερού βρύσης αποτελεί βασική υπηρεσία φιλοξενίας, συγκρίσιμη με την ύπαρξη κρεβατιού με σεντόνια ή σαπουνιού στο μπάνιο.

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν τελικά ότι η ιταλική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις επιχειρήσεις εστίασης να προσφέρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους. Η απόφαση, σύμφωνα με το σκεπτικό, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε καταστήματος.