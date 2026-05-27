Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί «εμπόλεμη ζώνη» το σύνολο της λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Σε μήνυμα που κοινοποίησε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιεί τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τη βόρεια όχθη του ποταμού Ζαχράνι.

Προειδοποίησε λέγοντας ότι:«Υπό το πρίσμα των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα διεξάγουν επιχειρήσεις μεγάλης ισχύος».

«Στον Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στην οργάνωση Χεζμπολάχ», τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε τελετή παραλαβής ενός νέου αεροσκάφους ανεφοδιασμού.