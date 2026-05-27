Αγριογούρουνα προκάλεσαν αναστάτωση το βράδυ της Κυριακής στον λόφο της Γορίτσας στο Βόλο, όταν τρία παιδιά ηλικίας από 13 έως 15 ετών, βρέθηκαν περικυκλωμένα από αγέλη αγριογούρουνων κοντά στη «Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων».

Τα παιδιά βρίσκονταν σε ένα αυτοσχέδιο καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, σύμφωνα με το gegonota.news, όταν αντιλήφθηκαν ότι τα αγριογούρουνα τα είχαν περικυκλώσει. Για να προστατευθούν, ανέβηκαν σε έναν βράχο και κάλεσαν αμέσως τους γονείς τους, οι οποίοι ειδοποίησαν το μέλος της διασωστικής ομάδας «Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων», Βασίλη Ηλιόπουλο.

Ένας από τους γονείς κατάφερε να φτάσει πρώτος στο σημείο και προκαλώντας θόρυβο, κατέβασε με τα πόδια τα παιδιά από τον λόφο, απομακρύνοντας τα ζώα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και περιπατητές. Ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε, ότι τα αγριογούρουνα κινούνται πλέον σε αγέλες και μπορεί να νιώσουν απειλή, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα. Όπως τόνισε, «πρέπει όλοι, και περιπατητές και παιδιά, να είναι σε επιφυλακή το βράδυ γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός».