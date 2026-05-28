Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε νέα άνοδο και σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στη συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, καθώς η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα. Αντίθετα, ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, καθώς οι μετοχές των ημιαγωγών περιόρισαν τα συνολικά κέρδη.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,36% και έκλεισε στις 50.644,28 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε οριακή άνοδο 0,02% στις 7.520,36 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε μικρή αύξηση 0,07% στις 26.674,735 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου αποτέλεσε βασικό στήριγμα για τον Dow. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 5%, στα περίπου 88 δολάρια το βαρέλι, μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η χώρα σκοπεύει να επαναφέρει τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την αναφορά αυτή ως «πλήρη επινόηση», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των ιρανικών μέσων.

Οι μετοχές των ημιαγωγών και η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης

Το πρόσφατο ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών έχασε τη δυναμική του. Η Micron Technology, που είχε αυξηθεί πάνω από 19% την Τρίτη και ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, υποχώρησε από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά της, περιορίζοντας τα κέρδη της στο 3%. Οι Intel και Qualcomm κινήθηκαν πτωτικά κατά 2% και 7% αντίστοιχα, μετά τα σημαντικά κέρδη της προηγούμενης ημέρας.

Η εκτόξευση της Micron την Τρίτη αποδόθηκε σε αισιόδοξη έκθεση της UBS, η οποία προέβλεψε ότι η μετοχή θα μπορούσε να διπλασιαστεί, χάρη στις μακροπρόθεσμες συμφωνίες που συνάπτουν οι προμηθευτές τσιπ μνήμης για έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στους κατασκευαστές τσιπ μνήμης ως κύριο τρόπο συμμετοχής στην αγορά της AI. Αντίστοιχα, η νοτιοκορεατική SK Hynix έφτασε επίσης σε αξία το 1 τρισ. δολάρια.

«Ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες δεν μπορεί να υπερτιμηθεί, αλλά οι τρέχουσες αποτιμήσεις που σχετίζονται με πολλές από τις μετοχές ημιαγωγών έχουν γίνει εξαιρετικά φουσκωμένες», δήλωσε ο Έρικ Πάρνελ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Great Valley Advisor Group.

Από το 2026, οι μετοχές της Micron έχουν τριπλασιαστεί, όπως και εκείνες της Intel. «Ενώ σήμερα μπορεί να βρισκόμαστε στον τελευταίο κύκλο άνθησης για τις μετοχές τσιπ, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ιστορικά ακολουθούν κύκλοι κρίσης», πρόσθεσε ο Πάρνελ.

Η επίδραση της JPMorgan

Πίεση στην αγορά άσκησε και η JPMorgan, της οποίας οι μετοχές υποχώρησαν κατά 2%, έπειτα από δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τζέιμι Ντίιμον ότι η τράπεζα ενδέχεται να δαπανήσει έως και 20 δισ. δολάρια για εξαγορά «τα επόμενα δύο χρόνια».