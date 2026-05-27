Η αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου δίνει την ευκαιρία σε πολλούς εργαζόμενους να απολαύσουν ένα τριήμερο ξεκούρασης. Ωστόσο, η ημέρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που προβλέπει ο νόμος για τον ιδιωτικό τομέα.

Αν και η εορτή του Αγίου Πνεύματος εορτάζεται πάντα Δευτέρα, οι πρόσφατες αργίες έχουν ευνοήσει όσους αναζητούν μικρές αποδράσεις. Παραδείγματα αποτελούν η Πρωτομαγιά που έπεσε Παρασκευή, αλλά και τα Χριστούγεννα του 2025, τα οποία, πέφτοντας Πέμπτη και συνδυαζόμενα με την 26η Δεκεμβρίου (Παρασκευή), δημιούργησαν ένα «χορταστικό» τετραήμερο.

Το επόμενο τριήμερο

Για το 2026, οι φίλοι των τριημέρων θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή, καθώς η επόμενη «βολική» αργία αναμένεται τον Δεκέμβριο. Ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο, ενώ η 28η Οκτωβρίου Τετάρτη, προσφέροντας μεν μια ευχάριστη ανάπαυλα, αλλά όχι τριήμερο.

Εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλονίκη, όπου η αργία της 26ης Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα και συνδυάζεται ιδανικά με την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό τετραήμερο για τους κατοίκους της πόλης.

Έπειτα από την 1η Ιουνίου, τα τριήμερα του 2026 περιορίζονται στο διάστημα των Χριστουγέννων, καθώς η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή, όπως και η Πρωτοχρονιά, προσφέροντας έναν εορταστικό επίλογο στη χρονιά και μια χαρούμενη είσοδο στο 2027.

Η αργία του Αγίου Πνεύματος και οι όροι εφαρμογής

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παραμένουν κλειστές τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μόνο εφόσον η ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), με Κανονισμό Εργασίας ή βάσει επιχειρησιακής συνήθειας και εθίμου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προβλέπονται και ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής για όσους εργαστούν κατά την ημέρα αυτή.

Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση

Οι μισθωτοί που δεν εργάζονται τη συγκεκριμένη ημέρα λαμβάνουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, ενώ δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) με τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αν αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτική αργία.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση, παρότι έχει ορίσει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως πρόσθετη αργία, λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75%. Η προσαύξηση υπολογίζεται στο ημερομίσθιο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού για όσους λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή.