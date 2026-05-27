Σε μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων προχώρησε η Eurobank, πραγματοποιώντας την επίσημη τελετή εγκαινίων του γραφείου αντιπροσωπείας της στην Ινδία. Η πρωτοβουλία του τραπεζικού ομίλου εδράζεται στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που επιτεύχθηκε νωρίτερα εντός του έτους μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και την Κύπρο ως τις κεντρικές στρατηγικές πύλες εισόδου για τις ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

​Το γραφείο αντιπροσωπείας σηματοδοτεί την πρώτη θεσμική παρουσία της Eurobank στην Ινδία, λειτουργώντας ως κέντρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα, μέσω της νέας αυτής δομής, ο όμιλος ενισχύει την προβολή της παρουσίας του, παρέχοντας ολοκληρωμένη ενημερωτική υποστήριξη και πληροφοριακό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του προς τις ινδικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό, η Eurobank ισχυροποιεί τη συμμετοχή της στον στρατηγικής σημασίας Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

​Η εκδήλωση των εγκαινίων συνέπεσε, παράλληλα, με ένα σημαντικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό ορόσημο: την επίσημη ενεργοποίηση της υπηρεσίας διασυνοριακών πληρωμών της Eurobank από την Ελλάδα προς την Ινδία. Η κίνηση αυτή υλοποιείται μέσω της υποδομής Unified Payments Interface (UPI), στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του ομίλου με την NPCI International Payments Limited (NIPL), θυγατρική της National Payments Corporation of India (NPCI). Με το βήμα αυτό, η Eurobank γίνεται η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα –και συνολικά η πρώτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη– που εντάσσει την υποδομή UPI στο δίκτυό της για διασυνοριακές συναλλαγές με την Ινδία. ​Η νέα υπηρεσία, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στην ελληνική αγορά ενώ σε επόμενο στάδιο προγραμματίζεται να επεκταθεί και στην Κύπρο, καλύπτει το σύνολο του κύκλου της συναλλαγής –από την έναρξη και την εκκαθάριση, έως τη συμφωνία, την αντιστοίχιση και τη διαχείριση τυχόν διαφορών– ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνδεσιμότητα και τη ροή κεφαλαίων μεταξύ των δύο αγορών. ​

Στην τελετή των εγκαινίων τον όμιλο Eurobank εκπροσώπησε ανώτατη διοικητική ομάδα, αποτελούμενη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Σταύρο Ιωάννου, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Ltd Μιχάλη Λούη, καθώς και τον Country Head Chief Representative του ομίλου στη Βομβάη, Τριντίπ Σάχα.