Την παράταση για τον μήνα Ιούνιο του μέτρου της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία. Ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/05 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/03 — πριν από την έναρξη της επιδότησης — είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΟ, ότι σήμερα η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Ενώ η συνέχιση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

150 ευρώ για κάθε παιδί

Παράλληλα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά, σε σύνολο 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,3 εκατ. πολίτες.

Το συνολικό κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται σε υλοποίηση εκτιμάται σε 825 εκατ. ευρώ.

Μέτρα αντιμετώπισης της Ενεργειακής Κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος (και εκτιμώμενο κόστος)

• Fuel pass για Απρίλιο και Μάϊο (113 εκατ. ευρώ)

• Επιδότηση λιπασμάτων 15% για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Μαΐου (18 εκατ. ευρώ)

• Επιδότηση Diesel 20 λεπτά (16 λεπτά με ΦΠΑ) για τον Απρίλιο (51 εκατ. ευρώ)

• Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις (56 εκατ. ευρώ)

• Επιδότηση Diesel 20 λεπτά (ή 16 λεπτά με ΦΠΑ) για τον Μάϊο (55 εκατ. ευρώ)

• Επιδότηση λιπασμάτων 15% για την περίοδο Ιούνιο-Αύγουστο (23 εκατ. ευρώ)

• Διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για συνταξιούχους που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου, η οποία αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά (198 εκατ. ευρώ)

• Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου κάθε Νοέμβριο (25 εκατ. ευρώ)

• Έκτακτη ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο τον μήνα Ιούνιο (240 εκατ. ευρώ)

• Επιδότηση Diesel 15 λεπτά (12 λεπτά με ΦΠΑ) για τον Ιούνιο (46 εκατ. ευρώ)

• Σύνολο των μέτρων: 825 εκατ. ευρώ