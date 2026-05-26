Από τη στιγμή που οι Νόα Σούντμπεργκ και Λίντσεϊ Ρόουζ φαίνεται να πλησιάζουν την πόρτα της εξόδου από τον Άρη, είναι παραπάνω από δεδομένη η ανάγκη ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας.

Αυτή θα προχωρήσει με τουλάχιστον δύο προσθήκες το επόμενο καλοκαίρι, ίσως ενδεκαδάτες και οι δύο, ώστε κάπως έτσι να καλυφθεί και το κενό το οποίο δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο με την αποχώρηση του Πέδρο Άλβαρο.

Τότε ήταν που οι Θεσσαλονικείς είχαν ασχοληθεί πολύ… ζεστά με τον Φεντερίκο Μπάρμπα. O 32χρονος κεντρικός αμυντικός… ψηνόταν με την προοπτική του Άρη, αλλά η Περσίμπ μπλόκαρε την αποχώρησή του από την Ινδονησία.

Ένα όνομα το οποίο ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορένζο Λεπόρε φέρνει ξανά στο προσκήνιο για τον Αρη. Σε ανάρτησή του στο «Χ» σημειώνει ότι υπάρχει και ο Ηρακλής στο «κάδρο», με τον Άρη ωστόσο να έχει το προβάδισμα.

«Ο Φεντερίκο Μπάρμπα έχει ήδη λάβει επίσημες προτάσεις για την επόμενη σεζόν. Ενώ ο Ηρακλής έχει πραγματοποιήσει πρώτες επαφές με τον Ιταλό αμυντικό, ο ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης παραμένει η πιο συγκεκριμένη και προχωρημένη επιλογή για τον Μπάρμπα», αναφέρει ο δημοσιογράφος.