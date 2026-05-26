Στο πένθος βυθίστηκε ο ελληνικός αθλητισμός μετά την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια τη σπάνια ασθένεια ALS, γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα ή πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση. Η συγκεκριμένη πάθηση είχε γίνει ευρύτερα γνωστή και από την περίπτωση του Στίβεν Χόκινγκ.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου, με την UEFA να εκδίδει ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό του παλαίμαχου στόπερ. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απέστειλε συλλυπητήρια στους ανθρώπους της οικογένειάς του, αλλά και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας.

We are saddened by the passing of former Greece international Paraskevas Antzas at the age of 49. Antzas earned 26 caps for Greece and reached the UEFA European Under-21 Championship final in 1998. Our thoughts are with his family, friends and former teammates at this difficult… pic.twitter.com/cmFLTudPLy — UEFA (@UEFA) May 26, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών.

Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».