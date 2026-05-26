Ο Βασίλης Τοροσίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα.

Οι δύο συνυπήρξαν τόσο στον Ολυμπιακό από το 2007-09, ενώ η πρώτη ομάδα στην οποία συνεργάστηκαν, ήταν η Ξάνθη.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τοροσίδη:

«Σπάνια εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά για σένα Βούλη δεν μπορώ να μην το κάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν το θέλεις. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου μεγάλη.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μας συνάντηση στα αποδυτήρια της Ξάνθης, όπως και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ατελείωτες συζητήσεις και συμβουλές σου στην πορεία της ζωής. Θυμάμαι τα λόγια σου όταν πήγα στον Ολυμπιακό και τι χαρά πήρα που ξαναήρθες κι εσύ.Μπορώ να γράψω πολλά, αλλά μου είναι ακατόρθωτο να το διαχειριστώ. Βούλη, για μένα ήσουν πρώτα παράδειγμα ταπεινού ανθρώπου και μετά παράδειγμα ποδοσφαιριστή.

Κουράγιο και υπομονή στην Οικογένεια σου και στα παιδάκια σου. Καλό Παράδεισο, Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».