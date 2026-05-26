Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας, μίλησε στο Court Room και αναφέρθηκε στην κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τον Ολυμπιακό, μετά τις νίκες απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four.

Το Court Room, μια ειδική YouTube σειρά εκπομπών του tanea.gr, με τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Χρίστο Γαλιλαία να προσεγγίζουν το Final Four με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνει συνέχεια.

Ο ίδιος στάθηκε στη δυσκολία της διαδικασίας του Final Four, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα τουρνουά στο οποίο όλα μπορούν να συμβούν και πολλές φορές το φαβορί δεν έχει το πλεονέκτημα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η πίεση που είχε δημιουργηθεί ήταν μεγάλη στον οργανισμό των «ερυθρολεύκων» μετά τις τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four χωρίς κατάκτηση του τροπαίου, αλλά σημείωσε ότι η φετινή πορεία της ομάδας έδειξε ότι το αξίζανε.