Μετά από ένα ματς-«θρίλερ» , η ΑΕΚ «λύγισε» τον Άρη στα Λόσια με, έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL και πλέον στους «4» θα βρει απέναντί της τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει βεβαίως το πλεονέκτημα έδρας.

Το πρώτo παιχνίδι έχει οριστεί να διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 20:15 στο ΣΕΦ, ενώ στους τελικούς θα περάσει όποια ομάδα συμπληρώσει πρώτη τρεις νίκες.

Ο αγώνας

1ο δεκάλεπτο: Γρήγορος ρυθμός και συνεχείς εναλλαγές

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε υψηλό τέμπο, με τον Νουά να δίνει λύσεις στον Άρη (7-7, 3’), όμως η ΑΕΚ βρήκε άμεσα ρυθμό από την περιφέρεια με τους Φλιώνη και Γκρέι, παίρνοντας μικρό προβάδισμα (16-11, 5’). Οι «κίτρινοι» απάντησαν με τον Μήτρου-Λονγκ, μειώνοντας σε απόσταση αναπνοής (18-17, 7’).

Η Ένωση ανέβασε στροφές και με επιθετική πολυφωνία από Χαραλαμπόπουλο και Λεκαβίτσιους ξέφυγε (28-19, 8’), φτάνοντας λίγο αργότερα σε διψήφια διαφορά με τον Γκρέι να συνεχίζει τη δράση του (32-22, 9’). Ο Μήτρου-Λονγκ έκλεισε το δεκάλεπτο με τρίποντο για το 32-25.

2ο δεκάλεπτο: Ο Άρης αντιδρά, αλλά η ΑΕΚ κρατά τον έλεγχο

Ο Άρης μπήκε δυνατά και με τον Μήτρου-Λονγκ να παραμένει επιθετικός μείωσε (35-30, 11’). Η ΑΕΚ απάντησε με Νάναλι, διατηρώντας απόσταση (38-31, 12’), αλλά οι φιλοξενούμενοι, με τον Μποχωρίδη σε ρόλο δημιουργού και εκτελεστή, πλησίασαν ξανά (40-37, 14’).

Το τρίποντο του Κουλμπόκα έφερε τον Άρη και σε θέση οδηγού (42-43, 15’), όμως η ΑΕΚ αντέδρασε με τον Μπράουν να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι (50-44, 18’). Το ημίχρονο έκλεισε στο 52-46 υπέρ της Ένωσης, με τον Τζόουνς να βρίσκει σκορ από τη γραμμή των βολών.

3ο δεκάλεπτο: Ανατροπή και έλεγχος της ΑΕΚ

Ο Άρης μπήκε αποφασισμένος και με Κουλμπόκα και Φόρεστερ πέρασε μπροστά (52-53, 22’), όμως η ΑΕΚ απάντησε άμεσα με Μπάρτλεϊ και Φλιώνη (57-53). Οι δύο γκαρντ της Ένωσης πήραν πρωτοβουλίες, με την ΑΕΚ να διατηρεί τον έλεγχο (63-56, 25’).

Ο Γκρέι συνέχισε να αποτελεί σταθερή απειλή και η διαφορά ανέβηκε (69-61, 27’), ενώ ο Μπάρτλεϊ και ο Νάναλι εκτόξευσαν την ΑΕΚ στο +10 (76-66, 29’). Το δεκάλεπτο έκλεισε 76-68 μετά από καλάθι του Νουά.

4ο δεκάλεπτο: Μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο

Ο Άρης επέστρεψε με τρίποντο του Χάρελ (78-71, 31’), όμως η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο με Λεκαβίτσιους (82-74, 32’). Ο Νουά έδωσε ξανά ώθηση και ο Άρης μείωσε σε απόσταση βολής (82-80, 33’), πριν ο Κουλμπόκα φέρει το ματς στον πόντο.

Ο Μπράουν απάντησε με καθοριστικό καλάθι και φάουλ (87-83, 34’), ενώ ο Νάναλι κράτησε την ΑΕΚ μπροστά παρά την πίεση (90-87, 35’). Ο Χάρελ ισοφάρισε ξανά (91-91, 36’), οδηγώντας το παιχνίδι σε απόλυτο ντέρμπι.

Στα τελευταία λεπτά το ματς έγινε θρίλερ (95-95, 38’), με τον Χαραλαμπόπουλο να πετυχαίνει μεγάλο σουτ για το 100-97, πριν η ΑΕΚ «κλειδώσει» τη νίκη στο φινάλε με άμυνα και βολές, φτάνοντας στο 102-99.

Τα δεκάλεπτα:

32-25, 52-46, 76-68, 102-99