Ένταση προκλήθηκε την ώρα που μιλούσε ο Αλπερέν Σενγκούν, όταν μέλος από το τηλεοπτικό συνεργείο της EuroLeague άρπαξε μία σημαία που είχε ως θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό διότι φέρεται να τον εμπόδιζε στο background και στα πλάνα από την εκπομπή που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς καταγράφηκε σε […]