Μαζική φοιτητική συγκέντρωση πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο, στη Σερβία, με τους φοιτητές να απαιτούν τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Η κινητοποίηση, με το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν», έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου, ενώ οι φοιτητικές οργανώσεις καλούν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν, εκφράζοντας έτσι την υποστήριξή τους στον αγώνα των νέων.

Οι κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, έναν μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Τον Μάιο του 2025, οι φοιτητές ζήτησαν τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και ανακοίνωσαν τη δημιουργία ξεχωριστού ψηφοδελτίου, στο οποίο θα συμμετέχουν αποκλειστικά προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Σύμφωνα με αναλυτές, το φοιτητικό κίνημα θεωρείται πλέον η σοβαρότερη πρόκληση για τη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος ασκεί την εξουσία από το 2012. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία της χώρας επιχειρεί να παρουσιάσει τους φοιτητές ως «προδότες του έθνους, τρομοκράτες, πληρωμένους από ξένα κέντρα», ενώ ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να περιορίσει τις κινητοποιήσεις.

Εμπόδια στις μετακινήσεις και αντισυγκέντρωση

Κάθε φορά που οργανώνεται συγκέντρωση φοιτητών, τα τρένα διακόπτουν την κυκλοφορία και τα υπεραστικά λεωφορεία μειώνουν τα δρομολόγια, ώστε να δυσκολευτεί η πρόσβαση διαδηλωτών στο Βελιγράδι. Το ίδιο συνέβη και σήμερα, καθώς πολίτες που είχαν εισιτήριο για ταξίδι αντίκρισαν στις εισόδους των σιδηροδρομικών σταθμών ανακοινώσεις για διακοπή των δρομολογίων.

Την ίδια ώρα, το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς οργανώνει συγκέντρωση των αποκαλούμενων «έμπιστων» (loyalists) μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία στήνουν σκηνές στο πάρκο μπροστά από την προεδρία της Δημοκρατίας, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου συγκεντρώνονται οι φοιτητές.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Η σημερινή είναι η τέταρτη φοιτητική συγκέντρωση στο Βελιγράδι. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2025, όταν οι αρχές έκαναν χρήση του αποκαλούμενου «ηχητικού κανονιού» κατά των διαδηλωτών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.