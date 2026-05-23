Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 στα ανοιχτά της Κάσου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στις 16:34. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε θαλάσσια περιοχή.

Σεισμός στην Κάσο: Πού εντοπίζεται το εστιακό βάθος

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,4 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους μέτριους σε ένταση αλλά σχετικά επιφανειακούς σεισμούς.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η σεισμική δόνηση δεν προκάλεσε ζημιές ούτε στην Κάσο ούτε στην Κρήτη, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή προβλήματα στις υποδομές.