Σαρωτική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Σαντορίνη οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων για υπόθεση ναρκωτικών, έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το νησί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων μηνών. Οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συντονισμένη δράση, ελέγχοντας ευρύ φάσμα της τοπικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έρευνες σε 17 διαφορετικά σπίτια και συνολικά ελέγχθηκαν 68 άτομα. Οι κινήσεις των αρχών εντάσσονται στο πλαίσιο εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Από τις προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν, επτά άτομα οδηγήθηκαν στις αρχές για εξακρίβωση στοιχείων. Τελικά συνελήφθησαν δύο Έλληνες, 31 και 59 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.

Οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί από τις αρχές το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στον σχεδιασμό και την επιτυχία της επιχείρησης. Η δράση είχε στόχο τον εντοπισμό δικτύων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Αντίστοιχες επιχειρήσεις με αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.