Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (23/4) επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στον νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, καλώντας τους κατοίκους να τα εκκενώσουν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένα από τα χωριά που αναφέρονται βρίσκονται στη δεξιά (βόρεια) όχθη του Λιτάνι, ενώ άλλα στην αριστερή.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: المحمودية, مليخ, شبيل (جزين), القطراني (جزين), حومين الفوقا 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم،… pic.twitter.com/VBGsEmYEMU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2026

Σε μια «επείγουσα προειδοποίηση» που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του στρατού, Αβιχάι Αντράεε, κάλεσε τους κατοίκους περίπου δώδεκα χωριών στις περιοχές Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους», ενόψει επιχειρήσεων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: النبطية التحتا, كفر تبنيت, زبدين (النبطية), عربصاليم, کفر رمان, حبوش, بلاط (مرجعيون), دير كيفا, حاروف, جبشيت 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش… pic.twitter.com/tMSBuqDQ8c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2026

Ο Αντράεε προχώρησε στη συνέχεια σε νέα ανάρτηση, επεκτείνοντας την προειδοποίηση και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή. Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός αλληλοκατηγορούνται για καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, τα οποία σκοτώθηκαν σε σειρά επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τέλος, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα πλήγματα στόχευαν μαχητές της Χεζμπολάχ που κινούνταν με μηχανές, καθώς και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.