Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, στο οποίο μητέρα και κόρη έχασαν τη ζωή τους.

Η απόφαση του εισαγγελέα προκάλεσε έντονη αντίδραση και οργή στους συγγενείς των δύο γυναικών, ενώ η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», έχει ξεκινήσει νέος κύκλος ερευνών μετά από σοβαρές καταγγελίες, ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.

Οι καταγγελίες αφορούν δύο συγκεκριμένες προσπάθειες του κατηγορουμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κατασχεμένο όχημά του, το οποίο φυλάσσεται σε μάντρα εταιρίας οδικής βοήθειας, εν αναμονή της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Την πρώτη φορά, φέρεται να τηλεφώνησε σε οδηγό της οδικής βοήθειας, ζητώντας του να προβεί σε ενέργειες, που θα κατέστρεφαν δεδομένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW. Ο εργαζόμενος ωστόσο στην οδική βοήθεια αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Την επόμενη ημέρα, υπήρξε νέα προσέγγιση προς δεύτερο οδηγό της ίδιας εταιρίας, αυτή τη φορά μέσω τρίτου προσώπου. Το πρόσχημα ήταν να δουν το αυτοκίνητο για να «βγάλουν φωτογραφίες», ενέργεια που καταγγέλλεται ως πρόφαση, για να αποκτηθεί πρόσβαση στο όχημα και να αλλοιωθούν κρίσιμα στοιχεία.