Υπάρχει ένα τραγούδι, το «Watergate Blues». Είναι από τον τελευταίο δίσκο (1973) του σπουδαίου μπλουζίστα Howlin’ Wolf. Ο δίσκος είχε τίτλο «The Back Door Wolf» (σε κατά λέξη μετάφραση θα λέγαμε «ο λύκος της πίσω πόρτας»). Ενα ωραίο λογοπαίγνιο που συνδυάζει το όνομα του τραγουδιστή με την έκφραση slang «back door man» (= αυτός που την κοπανάει από την πίσω πόρτα, για να μην τον πιάσουν στα πράσα). Το ανακάλυψα εντελώς τυχαία και επιβεβαίωσα με ένα «γκουγκλάρισμα» ότι αναφέρεται στο γνωστό σκάνδαλο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων της εποχής, που οδήγησε στην πτώση του προέδρου Νίξον. Για να βεβαιωθώ ότι καλά καταλαβαίνω τους στίχους και γενικά το «μήνυμα», ζήτησα τη βοήθεια γνωστής εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης. Iδού το αποτέλεσμα:

«Πολύ ωραία επιλογή – το “Watergate Blues” του Howlin’ Wolf είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς το μπλουζ σχολιάζει την επικαιρότητα. Τι λένε ουσιαστικά οι στίχοι: το τραγούδι αναφέρεται στο σκάνδαλο Watergate (1972-1974), που οδήγησε τελικά στην παραίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον. Οι βασικές ιδέες στους στίχους:

1. “Εχετε ακούσει τα νέα;”. “The folks at the White House / Got the Watergate Blues”. Ο Howlin’ Wolf λέει ότι η πολιτική ελίτ (ο Λευκός Οίκος) έχει μπλέξει σε σοβαρό πρόβλημα – το “Watergate Blues”, δηλαδή τις συνέπειες του σκανδάλου.

2 . Απειλή για αποκάλυψη: “We’ll blow the whistle on you / Just like we did to Watergate”. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα: αν οι ισχυροί κάνουν κάτι παράνομο, ο απλός κόσμος θα τους ξεσκεπάσει (whistleblowing). Είναι μια λαϊκή, μπλουζ εκδοχή της έννοιας της λογοδοσίας.

3. Η μικρή λεπτομέρεια που τα ξεκίνησε όλα: “Found a little piece of tape / Now the whole world know”. Αναφορά σε πραγματικό γεγονός: στο Watergate, ένας φύλακας βρήκε κολλητική ταινία σε μια πόρτα, που οδήγησε στην αποκάλυψη της διάρρηξης στα γραφεία των Δημοκρατικών. Το μήνυμα: ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να ρίξει μια ολόκληρη κυβέρνηση».

Σας θυμίζει κάτι;

Ολες τις προηγούμενες μέρες επιβεβαιώνεται ότι παρά τις πολλαπλές απροκάλυπτες απόπειρες συγκάλυψης το σκάνδαλο παρακολουθήσεων ΕΥΠ / Predator δεν ενταφιάζεται έτσι απλά, όσον αφορά τη δικαστική του πτυχή. Είναι, πράγματι, τόσο πολλοί οι κόμποι του πουλόβερ που ξεχειλώνουν, που αν δεν υπάρξει συνολική διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης δεν θα ησυχάσουν οι δικαστικές Αρχές, είτε το θέλουν είτε όχι.

Ούτε κι εμείς όμως, «ο απλός κόσμος», που λέει το τραγούδι. Οσο αυτή η πληγή για το κράτος δικαίου παραμένει ανοιχτή, δηλητηριάζεται η πολιτική ζωή, υπάρχουν συνέπειες. Αναπόφευκτο μεν, αλλά, επειδή σε άλλα θα θέλαμε να επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση, και θλιβερό. Ή, όπως εξηγεί η τεχνητή νοημοσύνη:

4. «Το “Blues” ως συναίσθημα και κατάσταση: “Tell me how you feel when you got / The Watergate Blues”. Το “blues” εδώ έχει διπλή έννοια. Κυριολεκτικά: το μουσικό είδος. Μεταφορικά: ντροπή, προβλήματα, θλίψη».

Ο Γιάννης Φ. Ιωαννίδης είναι δικηγόρος, πρώην γ.γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης