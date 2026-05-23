Θέση για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τα εισιτήρια στους ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague πήρε ο Τσους Μπουένο, ο οποίος παραδέχθηκε κάποια τεχνικά ζητήματα που υπήρξαν, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους της Φενέρ που ταλαιπωρήθηκαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπουένο:

«Η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε, είχαμε προβλήματα χθες, αλλά σήμερα το πρόβλημα λύθηκε. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα, που όμως ήταν σε λίστα. Πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους, ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρμπαχτσε. Καταφέραμε να μπουν πριν αρχίσει το ματς, οπότε δεν έχασαν την έναρξη του ματς.

Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκειά τους, τη νιώθουμε κι εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, την κυβέρνηση και την White Veil για να έχουμε την καλύτερη έλευση στο γήπεδο αύριο. Κανένας χωρίς εισιτήριο δεν θα μπει στο γήπεδο, θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια. Αύριο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μια γιορτή του μπάσκετ και θέλουμε να έχουμε έναν συναρπαστικό τελικό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φίλαθλοι που είχαν εισιτήρια μπήκαν στο γήπεδο και είδαν τον αγώνα», είπε αναλυτικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόσθεσε:

«Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα».