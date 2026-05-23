Ένταση σημειώθηκε στην Ισπανία, όπου διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τα κιγκλιδώματα γύρω από την κατοικία του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μαζικής κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, μετά από σειρά σκανδάλων διαφθοράς.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου διαμένει ο Σάντσεθ με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.

Miles de personas piden la dimisión del presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez, hijo de puta” pic.twitter.com/tV2lw6gEnN — EL MUNDO (@elmundoes) May 23, 2026

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, κρατώντας ισπανικές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας». Την κινητοποίηση οργάνωσε η Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ στην πορεία έδωσαν το παρών ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox.

Πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους

Οι διοργανωτές εκτίμησαν ότι περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, ενώ κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 συγκεντρωμένους. Παρά την ένταση σε ορισμένα σημεία, η πορεία παρέμεινε ειρηνική στο μεγαλύτερο μέρος της.

Το πολιτικό κλίμα στην Ισπανία παραμένει τεταμένο, καθώς την Τρίτη δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται για φερόμενη εμπλοκή σε δίκτυο άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση αυτή προστίθεται στα πλήγματα που δέχεται η αριστερή κυβέρνηση, ήδη επιβαρυμένη από αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφθοράς.