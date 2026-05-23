Το Αμερικανικό Κολέγιο Παθολόγων θεωρεί την τηλεϊατρική ζωτικής σημασίας μέθοδο παροχής υπηρεσιών υγείας και εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στην ανάπτυξη και εφαρμογή της. Σύμφωνα με το Κολέγιο, όταν η τηλεϊατρική ενσωματώνεται στον μακροχρόνιο σχεδιασμό φροντίδας των ασθενών, μπορεί να ενισχύσει τη σχέση ασθενούς – ιατρού, να βελτιώσει την πρόσβαση σε οργανωμένες υπηρεσίες υγείας και να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Το Κολέγιο υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Για τον λόγο αυτό καλεί τους προγραμματιστές, τις ρυθμιστικές Αρχές, τα συστήματα υγείας, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και κάθε συναρμόδιο φορέα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα και τον ψηφιακό αναλφαβητισμό.

Παράλληλα, υποστηρίζει την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε ασθενείς, ιατρούς και ομάδες υποστήριξης της ιατρικής φροντίδας για την ορθή χρήση της τηλεϊατρικής. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα κλινικής αποτελεσματικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ορθής ενσωμάτωσης της τηλεϊατρικής στη μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Παθολόγων ζητά επίσης την αποζημίωση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής – τόσο των σύγχρονων όσο και των ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας – από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζονται η πρόσβαση και η συνέχεια της φροντίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της αρμοδιότητας των ιατρών να αποφασίζουν πότε η τηλεϊατρική είναι κατάλληλη για έναν ασθενή. Το Κολέγιο αντιτίθεται σε πρακτικές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών ή να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας. Επιπλέον, θεωρεί ασφαλή και κατάλληλη τη συνταγογράφηση μέσω τηλεϊατρικής, όταν αυτή εντάσσεται σε μια συνεχή και ουσιαστική σχέση ασθενούς – ιατρού. Ταυτόχρονα, προτρέπει τις ρυθμιστικές Αρχές να θεσπίσουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας, ιδιαίτερα για τη συνταγογράφηση ελεγχόμενων φαρμακευτικών ουσιών.

Το Κολέγιο καλεί ακόμη τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να περιορίσουν τα περιττά διοικητικά εμπόδια στην αδειοδότηση και πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες Αρχές και οργανισμούς να μελετήσουν τον αντίκτυπο της τηλεϊατρικής στον φόρτο εργασίας των επαγγελματιών υγείας και στην κλινική πρακτική, ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη και παραγωγική ενσωμάτωσή της στα συστήματα υγείας.

Στην Ελλάδα, μια χώρα με έντονη γεωγραφική πολυμορφία, εκατοντάδες νησιά και απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, η τηλεϊατρική μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο. Ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των ασθενών με ιατρούς και νοσηλευτικά κέντρα μεγάλων πόλεων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, η τηλεϊατρική περιορίζει την ανάγκη χρονοβόρων και δαπανηρών μετακινήσεων ασθενών και των οικογενειών τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα, παιδιά και εγκύους. Στη σύγχρονη εποχή, όπου η τεχνολογία μπορεί να γεφυρώνει αποστάσεις, η τηλεϊατρική δεν αποτελεί απλώς μια σύγχρονη ευκολία, αλλά ουσιαστικό μέσο κοινωνικής συνοχής, ισότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος είναι επίτιμος καθηγητής Ιατρικών Σχολών – ακαδημαϊκός. O Γεώργιος Π. Χρούσος είναι ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας