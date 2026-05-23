Η 23η Μαΐου του 2006 δεν ήταν απλώς άλλη μία δύσκολη ημέρα στο Αιγαίο. Ηταν η ημέρα που η Ελλάδα έχασε έναν από τους πιο έμπειρους και ικανότερους αεροπόρους της. Ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έπεσε εν ώρα καθήκοντος πάνω από την Κάρπαθο, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε μια ακόμη τουρκική πρόκληση. Είκοσι χρόνια μετά, το όνομά του εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση, αλλά και οργή, γιατί ο θάνατός του υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι στο Αιγαίο ο κίνδυνος δεν είναι θεωρητικός. Είναι καθημερινός, πραγματικός και πολλές φορές θανατηφόρος.

Το πρωινό εκείνης της ημέρας σήμανε συναγερμός στη βάση της Σούδας. Τουρκικά μαχητικά, συνοδεύοντας αεροσκάφος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, είχαν εισέλθει παράνομα στο FIR Αθηνών πραγματοποιώντας αποστολή καταγραφής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Κρήτης. Για τους έλληνες χειριστές αυτό δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι παραβιάσεις και οι αναχαιτίσεις αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος μιας επικίνδυνης καθημερινότητας που εκτυλίσσεται μακριά από τις κάμερες και τα δελτία ειδήσεων.

Ανάμεσα στους πιλότους που απογειώθηκαν ήταν και ο Κώστας Ηλιάκης. Ενας άνθρωπος με χιλιάδες ώρες πτήσης, ψυχραιμία και βαθιά γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του Αιγαίου. Στον ουρανό νοτίως της Καρπάθου εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των τουρκικών αεροσκαφών, ο τούρκος χειριστής πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το ελληνικό F-16 του Ηλιάκη. Η σύγκρουση ήταν καταστροφική. Ο έλληνας σμηναγός δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του και σκοτώθηκε ακαριαία, πέφτοντας στο Αιγαίο που υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του.

Πίσω όμως από τον τίτλο του ήρωα υπήρχε ένας άνθρωπος. Ενας πατέρας, ένας σύζυγος, ένας αξιωματικός που είχε οικογένεια, όνειρα και δύο μικρά παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς τον πατέρα τους. Και αυτή είναι ίσως η πιο σκληρή πλευρά της ιστορίας. Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας δεν είναι άτρωτοι ούτε ζουν μέσα σε κινηματογραφικές εικόνες ηρωισμού. Είναι άνθρωποι που κάθε φορά που φορούν τη φόρμα πτήσης γνωρίζουν πως μπορεί να μην επιστρέψουν σπίτι τους.

Το επάγγελμα του αεροπόρου μαχητικών είναι από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά στον κόσμο. Χρειάζονται χρόνια εξαντλητικής εκπαίδευσης, ατσάλινα νεύρα και απόλυτη πειθαρχία. Οι χειριστές καλούνται να παίρνουν αποφάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα, πετώντας με πολύ υψηλές ταχύτητες και πολλές φορές σε συνθήκες ακραίας πίεσης. Στο Αιγαίο, μάλιστα, το περιθώριο λάθους είναι σχεδόν μηδενικό. Μια λανθασμένη εκτίμηση, ένας επικίνδυνος ελιγμός ή μια στιγμή απροσεξίας μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο.

Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν καθημερινά να απογειώνονται. Οχι για τη δόξα ή τις τιμές, αλλά γιατί αυτό επιβάλλει το καθήκον τους. Οι περισσότεροι Ελληνες κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πιλότοι που βρίσκονται σε επιφυλακή έτοιμοι μέσα σε λίγα λεπτά να σηκωθούν στον αέρα για να αντιμετωπίσουν μια νέα παραβίαση. Είναι μια αθέατη μάχη που δίνεται κάθε μέρα πάνω από το Αιγαίο.

Ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης ανήκε σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία αεροπόρων που δεν ξεχώριζαν μόνο για τις ικανότητές τους, αλλά και για το ήθος τους. Συνάδελφοί του τον περιέγραφαν ως χαμηλών τόνων, σοβαρό και απόλυτα αφοσιωμένο στην αποστολή του. Δεν ήταν άνθρωπος των μεγάλων λόγων. Ηταν άνθρωπος της πράξης. Και ίσως γι’ αυτό η απώλειά του άφησε τόσο βαθύ αποτύπωμα στην Πολεμική Αεροπορία.

Αν ο Ηλιάκης ζούσε σήμερα, πιθανότατα θα βρισκόταν στις ανώτερες βαθμίδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Θα ήταν ένας από εκείνους τους πολύτιμους αξιωματικούς που μεταφέρουν την εμπειρία τους στις νεότερες γενιές χειριστών. Οι νέοι Ικαροι θα μάθαιναν από έναν άνθρωπο που είχε ζήσει πραγματικές εμπλοκές στο Αιγαίο και γνώριζε όσο λίγοι τι σημαίνει επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανθρωποι σαν τον Ηλιάκη δεν αντικαθίστανται εύκολα. Η εμπειρία τους είναι ανεκτίμητη και η απώλειά τους αφήνει κενό που δύσκολα καλύπτεται.

Ο θάνατός του αποκάλυψε και κάτι ακόμη. Πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία στο Αιγαίο. Οι αερομαχίες μπορεί να μη χαρακτηρίζονται επίσημα πολεμικές συγκρούσεις, όμως για τους ανθρώπους που πετούν εκεί πάνω, ο κίνδυνος είναι απολύτως αληθινός. Κάθε αναχαίτιση μπορεί να εξελιχθεί σε τραγωδία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ελληνική πολιτεία τίμησε τη μνήμη του όπως άρμοζε σε έναν πεσόντα αξιωματικό. Του απονεµήθηκε µεταθανάτια ο βαθµός του αντιπτεράρχου, ενώ μνημεία, πλατείες και δρόμοι σε πολλές περιοχές της χώρας φέρουν το όνομά του. Στην Κάρπαθο, εκεί όπου χάθηκε, δεσπόζει το μνημείο του, κοιτάζοντας συμβολικά το Αιγαίο που υπερασπίστηκε μέχρι τέλους.

Είκοσι χρόνια μετά, ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική ανάμνηση. Είναι σύμβολο καθήκοντος, αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας. Σε μια εποχή όπου οι αξίες συχνά ξεθωριάζουν και η έννοια της προσφοράς αμφισβητείται, η θυσία του υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βάζουν την πατρίδα πάνω από τον εαυτό τους.

Δεν αποτελεί απλώς ένα μνημόσυνο στη μνήμη ενός πεσόντος αξιωματικού. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Κερδίζεται και διατηρείται καθημερινά χάρη σε ανθρώπους όπως ο Ηλιάκης, που αρνήθηκαν να κάνουν πίσω, που επέλεξαν να κοιτάξουν τον κίνδυνο στα μάτια και να θυσιάσουν το δικό τους αύριο για το δικό μας σήμερα.

Οι ήρωες δεν ζητούν ανταμοιβή. Ούτε επιδιώκουν να γίνουν σύμβολα. Απλώς κάνουν το καθήκον τους. Και ο Κώστας Ηλιάκης το έκανε μέχρι την τελευταία του πτήση.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., επίτιμος διοικητής ΔΑΥ, επίτιμος πρόεδρος Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και αμυντικός αναλυτής