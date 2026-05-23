Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του αργότερα την ίδια ημέρα, προκειμένου να εξετάσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν. Όπως ανέφερε, πιθανότατα θα αποφασίσει έως την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι πιθανότητες είναι «50-50» ως προς το αν θα καταφέρει να πετύχει μια «καλή συμφωνία» ή αν, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα τους «κάνει σκόνη».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου σημείωσε επίσης ότι θα έχει συνάντηση με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ το απόγευμα του Σαββάτου, με αντικείμενο την τελευταία απάντηση του Ιράν. Στη συζήτηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, ο Αρχηγός του Επιτελείου Στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, αναχώρησε από την Τεχεράνη έπειτα από επαφές με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Στόχος των συνομιλιών ήταν να προωθηθεί μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία, το Πακιστάν έκανε λόγο για «ενθαρρυντική πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας τελικής συμφωνίας».

Οι όροι του Τραμπ και η πρόταση

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι θα δεχθεί μόνο μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η διαχείριση των υφιστάμενων αποθεμάτων του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θεωρείται απίθανο αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν λεπτομερώς στο πλαίσιο του μνημονίου προθέσεων που συζητείται μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρόταση προβλέπει ότι ΗΠΑ και Ιράν θα συμφωνήσουν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να δεσμευτούν σε 30 ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Δηλώσεις με αιχμές

«Πιστεύω ότι θα συμβεί ένα από τα δύο: είτε θα τους χτυπήσω πιο σκληρά από ό,τι έχουν χτυπηθεί ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι «κάποιοι θα προτιμούσαν να υπάρξει συμφωνία, ενώ άλλοι θα προτιμούσαν να ξαναρχίσει ο πόλεμος». Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «ανησυχεί» για μια πιθανή δυσμενή συμφωνία.

Νωρίτερα σήμερα, δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται διαμεσολαβητές, αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Διπλωματικό «θρίλερ»

Ένα διπλωματικό θρίλερ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με έντονη κινητικότητα, αλληλοκατηγορίες και σενάρια τόσο πολέμου όσο και συμφωνίας. Οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται ταυτόχρονα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων αλλά και στρατιωτικών προετοιμασιών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται διαμεσολαβητές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε από το Νέο Δελχί, η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις «σε πραγματικό χρόνο» και δεν αποκλείει σύντομα νέα ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή ρητορική. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι μακρά και πως η «εχθρότητα» των ΗΠΑ δεν επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα. Όπως είπε, οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά» σε μια συμφωνία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι αλλάζει συνεχώς θέσεις.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια “προσέγγιση” προς μια συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει “καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (…) που θα αποτελείται από 14 σημεία”.

«Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συννενόησης», τόνισε.

Επιπλέον, ανέφερε πως οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.