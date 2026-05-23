Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία για την ψυχική του υγεία. Ο πρόεδρος σχολιάζει ποικίλα ζητήματα, ακόμη και διεθνείς κρίσεις όπως ο πόλεμος στο Ιράν, γεγονός που έχει οδηγήσει ψυχολόγους να μιλούν για πιθανή άνοια ή ψύχωση.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Δρ Τζον Γκάρτνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ψυχικά ασθενής και παρουσιάζει γνωστική επιδείνωση». Ο Δρ Γκάρτνερ, πρώην καθηγητής στο Johns Hopkins University, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση του προέδρου, επισημαίνοντας ότι καθώς πλησιάζει τα 80 του χρόνια, συχνά ανεβάζει απανωτές αναρτήσεις στα social media.

Οι δηλώσεις του Δρ Γκάρτνερ

Ο ψυχολόγος απέρριψε τις ενστάσεις σχετικά με το αν είναι δεοντολογικό να γίνονται διαγνώσεις από απόσταση για δημόσια πρόσωπα. Μιλώντας στο podcast του Daily Beast, ανέφερε: «Σε αυτό το σημείο είναι πλέον παράλογο να ρωτά κανείς: “Μπορείς πραγματικά να κάνεις έγκυρη διάγνωση από απόσταση;”».

Πρόσθεσε ακόμη: «Όχι μόνο μπορείς να κάνεις έγκυρη διάγνωση από απόσταση, αλλά δεν χρειάζεται καν να είσαι γιατρός. Δεν χρειάζεται καν να είσαι ειδικός. Αρκεί να μην είσαι υπό την επήρεια των “ναρκωτικών” του MAGA».

Προηγούμενες εκτιμήσεις και ανησυχίες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δρ Γκάρτνερ εκφράζει τέτοιου είδους ανησυχίες. Όπως υπενθυμίζει η Daily Star, ήδη από τον Απρίλιο είχε αναφέρει ότι ο Τραμπ «παρουσιάζει σημάδια μετωποκροταφικής άνοιας από το 2019».

Αργότερα, ο ίδιος στάθηκε στον τρόπο σκέψης του προέδρου, κάνοντας λόγο για «μαγική σκέψη», μια συμπεριφορά που, όπως είπε, συνδέεται στενά με την ψύχωση.

Ο Δρ Γκάρτνερ τόνισε ότι οι νυχτερινές συνήθειες του Τραμπ στα social media είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, τόσο λόγω της συχνότητας των αναρτήσεων όσο και εξαιτίας του περιεχομένου τους.

«Πρώτα απ’ όλα, είναι ξύπνιος όλες τις ώρες της νύχτας, δημοσιεύοντας συνεχώς ψέματα και παράλογα πράγματα. Ο ίδιος ο ρυθμός αυτού του πράγματος, ότι κάποιος μένει ξύπνιος όλη νύχτα γράφοντας στο Twitter, αποτελεί από μόνος του κλινική ένδειξη είτε μανίας είτε του λεγόμενου sundowning, και πιστεύω πως στην περίπτωσή του πρόκειται για συνδυασμό και των δύο», σημείωσε.

Το φαινόμενο “sundowning” ή «σύνδρομο δύσης του ηλίου» εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας και χαρακτηρίζεται από αυξημένη σύγχυση, άγχος και εκνευρισμό, που κορυφώνονται αργά το απόγευμα ή το βράδυ.

Ανησυχητικά μηνύματα στα social media

Ο ειδικός αναφέρθηκε και σε πρόσφατη ανάρτηση που δημοσιεύτηκε μέσα σε ένα «κύμα» περιεχομένου με ΑΙ, όπου παρουσιαζόταν ψηφιακά ο Τραμπ να πατά ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί.

Κατά τον Δρ Γκάρτνερ, αυτή η εικόνα αποτελεί ανησυχητικό σημάδι ότι ο πρόεδρος προετοιμάζει ψυχολογικά το κοινό για ένα καταστροφικό σενάριο.

«Να σας πω κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποτέ, μα ποτέ δεν αστειεύεται. Μπορείτε να θυμηθείτε έστω και ένα πραγματικά αστείο αστείο που έχει πει; Γιατί εγώ δεν μπορώ».

«Και επίσης δεν μπλοφάρει. Αυτό που κάνει είναι να μας “εκπαιδεύει”. Μας προετοιμάζει για πράγματα που διαφορετικά θα φαίνονταν αδιανόητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας προετοιμάζει για πυρηνικό πόλεμο», πρόσθεσε.

«Να θυμάστε ότι ένας κακοήθης ναρκισσιστής νιώθει ισχυρός μέσα από την καταστροφή και την κυριαρχία, αντλώντας ευχαρίστηση από τον σαδισμό και τη μεγαλομανία του», συμπλήρωσε ο ψυχολόγος.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απάντησε έντονα στις δηλώσεις αυτές. Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ινγκλ υποστήριξε: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο οξυδερκής και προσβάσιμος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία. Εργάζεται ασταμάτητα για να λύνει προβλήματα και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του, ενώ παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση υγείας»