Ο Γιάκομπ Νέεστρουπ βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, με τους Δανούς να παρουσιάζουν την υπόθεση σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και τις πληροφορίες από το Τριφύλλι να αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Bold, ο 38χρονος τεχνικός είναι κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με το «τριφύλλι» και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη, όπως υποστηρίζουν οι Δανοί, καθώς απομένουν να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων και η σύνθεση του επιτελείου που θα φέρει μαζί του στην Αθήνα.

Ο πρώην προπονητής της Κοπεγχάγης παραμένει χωρίς ομάδα εδώ και 55 ημέρες, μετά την αποχώρησή του από τον δανέζικο σύλλογο στα τέλη Μαρτίου, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε επαφές με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Το project των Πράσινων φαίνεται πως έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Νέεστρουπ, κυρίως λόγω των υψηλών φιλοδοξιών του συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός αναζητά την επιστροφή στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα θέλει να έχει ανταγωνιστική παρουσία στην Ευρώπη, στοιχεία που ταιριάζουν με τα κριτήρια που είχε θέσει ο Δανός προπονητής για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με την Κοπεγχάγη, ο Νέεστρουπ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Δανίας, δύο Κύπελλα και συνδύασε τη θητεία του με σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές στο Champions League.